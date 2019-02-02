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Франція надала Україні понад
півмільйона євро на...

Франція надала Україні понад півмільйона євро на...
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 02:36

Франція надала Україні понад півмільйона євро на...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів Франції надало Україні 560 тисяч євро на фінансування проекту з будівництва першої в Україні енергоакумулюючої станції.

Дивися повний текст Франція надала Україні понад півмільйона євро на будівництво енергоакумулювальної станції.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 02:36

Сначала дбилы отменили ночной тариф, а теперь как альтернативу выпросили милостыню
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 03:26

Re: Франція надала Україні понад півмільйона євро на...

В принципе такие станции нужны при переходе на непостоянную альтернативную энергетику.
СЭС ночью как то знаете без солнца не работает)).. да и ветер не всегда есть. Вопрос только в том что это за станция? Если ГАЭС (гидроаккумулирующая) со сроками эксплуатации в сотни лет то да а если тупо "аккумуляторы теслы" дорогущий хлам который навернется раньше чем окупиться то оно даром не надо...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:01

  Джон написав:В принципе такие станции нужны при переходе на непостоянную альтернативную энергетику.
СЭС ночью как то знаете без солнца не работает)).. да и ветер не всегда есть. Вопрос только в том что это за станция? Если ГАЭС (гидроаккумулирующая) со сроками эксплуатации в сотни лет то да а если тупо "аккумуляторы теслы" дорогущий хлам который навернется раньше чем окупиться то оно даром не надо...

согласен. но в статье о типе станции - скромно умалчивается.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:13

С одной стороны соглашусь с Джоном: до сих пор АЛЬТЕРНАТИВЫ традиционным способам хранения электричества придумать не смогли, к сожалению. С другой, при всей моей нелюбви к Тесле (как компании), у них была здравая идея - батарейки снятые с машин, потерявшие часть емкости, но еще работоспособные, можно не утилизировать, а использовать в качестве элементов для "повербанков" промышленных масштабов, самый "скользкий" момент - это стоимость этих самых б/у батареек.

К сожалению есть еще один момент: для любого частника 560 000 - это действительно весомая сумма. Но для крупного промпредприятия, её для разработки, согласования и утверждения ТЭО может не хватить...
Radon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 14:32

  Джон написав:В принципе такие станции нужны при переходе на непостоянную альтернативную энергетику.


Размечтались. Никакой станции пока не планируется, очередной распил под очередное ТЭО.

Министерство экономики и финансов Франции выделило Украине грант 560 тыс евро для реализации первой в Украине системы energy storage. Создание энергоаккумулирующей системы является совместным проектом НЭК «Укрэнерго» и RTE International, который направлен на расширение возможностей возобновляемой энергетики.

В ближайшие полгода запланирована реализация компанией RTE International первого этапа проекта - технико-экономического обоснования и технических заданий для дальнейших работ.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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1
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:38

Если станция на литий-титанатных аккумуляторах то она сможет проработать и 50 лет. причем выдавать всю мощность за 10 минут в пиковое время без какого-то ущерба для аккумуляторов. Основной недостаток этих аккумуляторов - низкая плотность энергии, сравнимая с никелевыми, нивелируется тем, что для стационарного размещения он вообще не играет никакой роли.

http://greent.com.ua/akkumulyatory/akku ... -titanate/
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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