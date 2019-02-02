Франція надала Україні понад півмільйона євро на...
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В принципе такие станции нужны при переходе на непостоянную альтернативную энергетику. СЭС ночью как то знаете без солнца не работает)).. да и ветер не всегда есть. Вопрос только в том что это за станция? Если ГАЭС (гидроаккумулирующая) со сроками эксплуатации в сотни лет то да а если тупо "аккумуляторы теслы" дорогущий хлам который навернется раньше чем окупиться то оно даром не надо...
Джон написав:В принципе такие станции нужны при переходе на непостоянную альтернативную энергетику. СЭС ночью как то знаете без солнца не работает)).. да и ветер не всегда есть. Вопрос только в том что это за станция? Если ГАЭС (гидроаккумулирующая) со сроками эксплуатации в сотни лет то да а если тупо "аккумуляторы теслы" дорогущий хлам который навернется раньше чем окупиться то оно даром не надо...
согласен. но в статье о типе станции - скромно умалчивается.
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С одной стороны соглашусь с Джоном: до сих пор АЛЬТЕРНАТИВЫ традиционным способам хранения электричества придумать не смогли, к сожалению. С другой, при всей моей нелюбви к Тесле (как компании), у них была здравая идея - батарейки снятые с машин, потерявшие часть емкости, но еще работоспособные, можно не утилизировать, а использовать в качестве элементов для "повербанков" промышленных масштабов, самый "скользкий" момент - это стоимость этих самых б/у батареек.
К сожалению есть еще один момент: для любого частника 560 000 - это действительно весомая сумма. Но для крупного промпредприятия, её для разработки, согласования и утверждения ТЭО может не хватить...
Джон написав:В принципе такие станции нужны при переходе на непостоянную альтернативную энергетику.
Размечтались. Никакой станции пока не планируется, очередной распил под очередное ТЭО.
Министерство экономики и финансов Франции выделило Украине грант 560 тыс евро для реализации первой в Украине системы energy storage. Создание энергоаккумулирующей системы является совместным проектом НЭК «Укрэнерго» и RTE International, который направлен на расширение возможностей возобновляемой энергетики.
В ближайшие полгода запланирована реализация компанией RTE International первого этапа проекта - технико-экономического обоснования и технических заданий для дальнейших работ.
Если станция на литий-титанатных аккумуляторах то она сможет проработать и 50 лет. причем выдавать всю мощность за 10 минут в пиковое время без какого-то ущерба для аккумуляторов. Основной недостаток этих аккумуляторов - низкая плотность энергии, сравнимая с никелевыми, нивелируется тем, что для стационарного размещения он вообще не играет никакой роли.