За словами генерального директора Canon Фуджіо Мітараі, продажі камер не зростають і через два роки ринок може скоротитися вдвічі.
Дивися повний текст Смартфони витісняють традиційні камери - глава Canon.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 02:53
Смартфони витісняють традиційні камери - глава Canon
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Смартфони витісняють традиційні камери - глава Canon.
Додано: Нед 03 лют, 2019 02:53
Пусть над ценообразованием поработают . а то зеркале чуть ли не на вес золота !!!
Додано: Нед 03 лют, 2019 16:36
Re: Смартфони витісняють традиційні камери - глава Canon
Зажрались честно говоря производители фотокамер с ценами, очень долго этот сектор был вне конкуренции, отсюда и цены заоблачные, рынок смартфонов их вполне справедливо потеснит.
Додано: Нед 03 лют, 2019 17:07
Буде те ж саме, що і з революційним для свого часу Полароідом чи Біпером...
а чи усі пам'ятають хоч що таке біпер пейджер?
нема змісту переплачувати за Нікон Z7 130 000 Грн!
+50грн !
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