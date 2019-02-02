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Смартфони витісняють
традиційні камери - глава Canon

Смартфони витісняють традиційні камери - глава Canon
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 02:53

Смартфони витісняють традиційні камери - глава Canon

Пропонуємо до обговорення:
За словами генерального директора Canon Фуджіо Мітараі, продажі камер не зростають і через два роки ринок може скоротитися вдвічі.

Дивися повний текст Смартфони витісняють традиційні камери - глава Canon.
R2
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Пусть над ценообразованием поработают . а то зеркале чуть ли не на вес золота !!!
misha_ivanov
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:36

Re: Смартфони витісняють традиційні камери - глава Canon

Зажрались честно говоря производители фотокамер с ценами, очень долго этот сектор был вне конкуренции, отсюда и цены заоблачные, рынок смартфонов их вполне справедливо потеснит.
Surfer
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 17:07

Буде те ж саме, що і з революційним для свого часу Полароідом чи Біпером...
а чи усі пам'ятають хоч що таке біпер пейджер? :)


нема змісту переплачувати за Нікон Z7 130 000 Грн!
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greenozon
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