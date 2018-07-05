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Як захистити машину від угону: 5 простих порад
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 лют, 2019 05:03
Пропонуємо до обговорення:
Спати спокійно, коли улюблений чотириколісний друг ночує під будинком, може тільки людина із залізними нервами
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