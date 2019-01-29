RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці скоротили
споживання газу

Українці скоротили споживання газу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:11

Українці скоротили споживання газу

Пропонуємо до обговорення:
Населення України в 2018 році скоротило споживання природного газу порівняно з 2017 роком на 5,4% - до 10,6 мільярда кубометрів, а промисловість збільшила на 2,2% - до 9,3 мільярда кубометрів.

Дивися повний текст Українці скоротили споживання газу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87053
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:11

Не население сократило,а населению урезали норму потребления в частности субсидантам.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1577
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:34

Можно поднять цены до такого уровня, что население сократит потребление до нуля.
Вот тогда заживём! :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7094
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4677 раз.
Подякували: 1729 раз.
 
Профіль
3
1
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Установка лічильників газу обійдеться "Нафтогазу" в 2,5... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 30 січ, 2019 17:47
31 1350
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лют, 2019 19:40
Тракторист
Українці тримають "під матрацом" 400 мільярдів гривень –... 1, 2
R2 » Вів 29 січ, 2019 21:40
12 819
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 22:54
rjkz
Уряд оновив норми споживання газу для тих, у кого немає... 1, 2
R2 » Сер 30 січ, 2019 13:16
16 976
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 15:49
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.