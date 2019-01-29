Населення України в 2018 році скоротило споживання природного газу порівняно з 2017 роком на 5,4% - до 10,6 мільярда кубометрів, а промисловість збільшила на 2,2% - до 9,3 мільярда кубометрів.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 09:11
Українці скоротили споживання газу
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Додано: Нед 03 лют, 2019 09:11
Не население сократило,а населению урезали норму потребления в частности субсидантам.
Додано: Нед 03 лют, 2019 09:34
Можно поднять цены до такого уровня, что население сократит потребление до нуля.
Вот тогда заживём!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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