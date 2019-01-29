Українці скоротили споживання газу

Додано: Нед 03 лют, 2019 12:14

потребление населения нужно считать вместе с потреблением теплокоммунэнерго

потребление населения сокращается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счет эмиграции

То есть 0,32 было потрачено в производство 0,25

Очередной пропагандистсткий пресс-релиз от Нефтегаза.Во-первых, (10,6 + 9,3 + 4,8 + 1,1 + 4,7 + 1,3) = 31,8, а не 32,3! Нормально так не палятсяПодумаешь, полмиллиарда кубов "округлили", или попросту забыли... В нынешних ценах всего-то 4,5 млрд грн - пустяки для такой большой компании.Во-вторых,(сорри, но так уж вышло, что людям необходимо тепло в квартирах, больницах, школах и рабочих офисах).А это будет не 10,6, а (10,6 + 4,8 + 1,1) = 16,5, и динамика к прошлому году, соответственно, не -5,4%, а. То, о чем я не устаю твердить -! Население никогда не было расточительным якобы по причине шаровых цен - это миф, пропагандируемый властью недалеким людям, поддерживающим бесконечное увеличение тарифа!Ну и в-третьих, технологические расходы на добычу и транспорт увеличились в 2018-м на (4,7 * 6,8%) = 0,32 млрд кубов якобы по причине интенсификации добычи Укргазвидобування, при этом сама добыча компании выросла, внимание, на 0,25 млрд кубов!??? Только моему пытливому уму кажется это глупостью, или махинацией?.. Или это, как обычно, для светлого будущего, которое когда-нибудь да наступит?