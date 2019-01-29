Населення України в 2018 році скоротило споживання природного газу порівняно з 2017 роком на 5,4% - до 10,6 мільярда кубометрів, а промисловість збільшила на 2,2% - до 9,3 мільярда кубометрів.
Дивися повний текст Українці скоротили споживання газу.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 09:11
Українці скоротили споживання газу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці скоротили споживання газу.
Додано: Нед 03 лют, 2019 09:11
Не население сократило,а населению урезали норму потребления в частности субсидантам.
Додано: Нед 03 лют, 2019 09:34
Можно поднять цены до такого уровня, что население сократит потребление до нуля.
Вот тогда заживём!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 03 лют, 2019 12:14
Очередной пропагандистсткий пресс-релиз от Нефтегаза.
Во-первых, (10,6 + 9,3 + 4,8 + 1,1 + 4,7 + 1,3) = 31,8, а не 32,3! Нормально так не палятся Подумаешь, полмиллиарда кубов "округлили", или попросту забыли... В нынешних ценах всего-то 4,5 млрд грн - пустяки для такой большой компании.
Во-вторых, потребление населения нужно считать вместе с потреблением теплокоммунэнерго (сорри, но так уж вышло, что людям необходимо тепло в квартирах, больницах, школах и рабочих офисах).
А это будет не 10,6, а (10,6 + 4,8 + 1,1) = 16,5, и динамика к прошлому году, соответственно, не -5,4%, а всего -1,8%. То, о чем я не устаю твердить - потребление населения сокращается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счет эмиграции! Население никогда не было расточительным якобы по причине шаровых цен - это миф, пропагандируемый властью недалеким людям, поддерживающим бесконечное увеличение тарифа!
Ну и в-третьих, технологические расходы на добычу и транспорт увеличились в 2018-м на (4,7 * 6,8%) = 0,32 млрд кубов якобы по причине интенсификации добычи Укргазвидобування, при этом сама добыча компании выросла, внимание, на 0,25 млрд кубов!
То есть 0,32 было потрачено в производство 0,25??? Только моему пытливому уму кажется это глупостью, или махинацией?.. Или это, как обычно, для светлого будущего, которое когда-нибудь да наступит?
Додано: Нед 03 лют, 2019 12:25
Re: Українці скоротили споживання газу
0,8 млрд підняли зі сховищ
Ааа, так от чому в мене, батареї, нарешті, стали холодніші, цієї зими - через еміграцію гномів, які гріли воду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 03 лют, 2019 12:35
Ок, просто значит пресс-службе нужно быть аккуратней с цифрами.
Даже с учетом твоей патологической страсти к спорам, против цифр не попрешь!
На 1,7% сократилось за год население, на 1,8% - потребление газа населением
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