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Українці скоротили
споживання газу

Українці скоротили споживання газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:11

Українці скоротили споживання газу

Пропонуємо до обговорення:
Населення України в 2018 році скоротило споживання природного газу порівняно з 2017 роком на 5,4% - до 10,6 мільярда кубометрів, а промисловість збільшила на 2,2% - до 9,3 мільярда кубометрів.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:11

Не население сократило,а населению урезали норму потребления в частности субсидантам.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:34

Можно поднять цены до такого уровня, что население сократит потребление до нуля.
Вот тогда заживём! :)
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 10:08

Если ты в Польше, естественно в Украине ты тратишь меньше газа.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:14

Очередной пропагандистсткий пресс-релиз от Нефтегаза.

Во-первых, (10,6 + 9,3 + 4,8 + 1,1 + 4,7 + 1,3) = 31,8, а не 32,3! Нормально так не палятся :mrgreen: Подумаешь, полмиллиарда кубов "округлили", или попросту забыли... В нынешних ценах всего-то 4,5 млрд грн - пустяки для такой большой компании.

Во-вторых, потребление населения нужно считать вместе с потреблением теплокоммунэнерго (сорри, но так уж вышло, что людям необходимо тепло в квартирах, больницах, школах и рабочих офисах).

А это будет не 10,6, а (10,6 + 4,8 + 1,1) = 16,5, и динамика к прошлому году, соответственно, не -5,4%, а всего -1,8%. То, о чем я не устаю твердить - потребление населения сокращается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счет эмиграции! Население никогда не было расточительным якобы по причине шаровых цен - это миф, пропагандируемый властью недалеким людям, поддерживающим бесконечное увеличение тарифа!

Ну и в-третьих, технологические расходы на добычу и транспорт увеличились в 2018-м на (4,7 * 6,8%) = 0,32 млрд кубов якобы по причине интенсификации добычи Укргазвидобування, при этом сама добыча компании выросла, внимание, на 0,25 млрд кубов!

То есть 0,32 было потрачено в производство 0,25??? Только моему пытливому уму кажется это глупостью, или махинацией?.. Или это, как обычно, для светлого будущего, которое когда-нибудь да наступит? :mrgreen:

http://ugv.com.ua/uk/page/ukrgazvidobuv ... 25-rokiv-2
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:25

Re: Українці скоротили споживання газу

  zРадио написав:Во-первых, (10,6 + 9,3 + 4,8 + 1,1 + 4,7 + 1,3) = 31,8, а не 32,3! Нормально так не палятся :mrgreen: Подумаешь, полмиллиарда кубов "округлили", или попросту забыли... В нынешних ценах все-то 4,5 млрд грн - пустяки для такой большой компании :mrgreen:

0,8 млрд підняли зі сховищ http://utg.ua/utg/media/news/2019/01/gt ... -2018.html .
  zРадио написав:А это будет не 10,6, а (10,6 + 4,8 + 1,1) = 16,5, и динамика к прошлому году, соответственно, не -5,4%, а всего -1,8%. То, о чем я не устаю твердить - потребление населения сокращается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счет эмиграции! Население никогда не было расточительным якобы по причине шаровых цен - это миф, пропагандируемый властью недалеким людям, поддерживающим бесконечное увеличение тарифа!

Ааа, так от чому в мене, батареї, нарешті, стали холодніші, цієї зими - через еміграцію гномів, які гріли воду. :)
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:35

  lapay написав:0,8 млрд підняли зі сховищ http://utg.ua/utg/media/news/2019/01/gt ... -2018.html .


Ок, просто значит пресс-службе нужно быть аккуратней с цифрами.

  lapay написав:Ааа, так от чому в мене, батареї, нарешті, стали холодніші, цієї зими - через еміграцію гномів, які гріли воду. :)


Даже с учетом твоей патологической страсти к спорам, против цифр не попрешь!

На 1,7% сократилось за год население, на 1,8% - потребление газа населением
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:47

Re: Українці скоротили споживання газу

  zРадио написав:На 1,7% сократилось за год население, на 1,8% - потребление газа населением

Точно - гноми їх закопали разом з квартирами/будинками, які вже не треба опалювати.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:48

был сюжет про газ. счётчики, сдали на поверку несколько новых - все показали + от потребления, а некоторые и + от дозволенной погрешности.
самый маленький + был 0.95 % немецкого производителя.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:28

Re: Українці скоротили споживання газу

Финансы. Браво. Аплодирую стоя.
Вы хоть для видимости хоть раз lapay забанили что ли.
p_a_l
 
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