|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 лют, 2019 15:42
Ну я уже давно на тепловых насосах. Тепло и выгодно, окупаемость менее 5 лет.
Додано: Нед 03 лют, 2019 15:43
Re: Українці скоротили споживання газу
Ещё не забываем, что эта зима не особо холодная. Прошлой зимой было пару недель, когда днём температура была -10-15.
Зараз переглядають цей форум: flashgingo і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|