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Українці скоротили споживання газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 лют, 2019 15:42
Ну я уже давно на тепловых насосах. Тепло и выгодно, окупаемость менее 5 лет.
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AlifeSoft
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Додано: Нед 03 лют, 2019 15:43
Ещё не забываем, что эта зима не особо холодная. Прошлой зимой было пару недель, когда днём температура была -10-15.
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flashgingo
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Додано: Нед 03 лют, 2019 15:52
flashgingo написав:
Ещё не забываем, что эта зима не особо холодная. Прошлой зимой было пару недель, когда днём температура была -10-15.
Блаблабла....
Средняя температура в Киеве в ноябре и декабре 2018 на 3 градуса ниже чем в 2017.
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Vint
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Додано: Нед 03 лют, 2019 16:31
Vint написав: flashgingo написав:
Ещё не забываем, что эта зима не особо холодная. Прошлой зимой было пару недель, когда днём температура была -10-15.
Блаблабла....
Средняя температура в Киеве в ноябре и декабре 2018 на 3 градуса ниже чем в 2017.
Ну понятно, кроме Киева других городов нет.
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flashgingo
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Додано: Нед 03 лют, 2019 16:34
flashgingo написав: Vint написав: flashgingo написав:
Ещё не забываем, что эта зима не особо холодная. Прошлой зимой было пару недель, когда днём температура была -10-15.
Блаблабла....
Средняя температура в Киеве в ноябре и декабре 2018 на 3 градуса ниже чем в 2017.
Ну понятно, кроме Киева других городов нет.
Сравни любой другой город
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Vint
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