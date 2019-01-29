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Українці скоротили
споживання газу

Українці скоротили споживання газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:42

Ну я уже давно на тепловых насосах. Тепло и выгодно, окупаемость менее 5 лет.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:43

Re: Українці скоротили споживання газу

Ещё не забываем, что эта зима не особо холодная. Прошлой зимой было пару недель, когда днём температура была -10-15.
flashgingo
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:52

  flashgingo написав:Ещё не забываем, что эта зима не особо холодная. Прошлой зимой было пару недель, когда днём температура была -10-15.

Блаблабла....
Средняя температура в Киеве в ноябре и декабре 2018 на 3 градуса ниже чем в 2017.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:31

  Vint написав:
  flashgingo написав:Ещё не забываем, что эта зима не особо холодная. Прошлой зимой было пару недель, когда днём температура была -10-15.

Блаблабла....
Средняя температура в Киеве в ноябре и декабре 2018 на 3 градуса ниже чем в 2017.

Ну понятно, кроме Киева других городов нет.
flashgingo
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:34

  flashgingo написав:
  Vint написав:
  flashgingo написав:Ещё не забываем, что эта зима не особо холодная. Прошлой зимой было пару недель, когда днём температура была -10-15.

Блаблабла....
Средняя температура в Киеве в ноябре и декабре 2018 на 3 градуса ниже чем в 2017.

Ну понятно, кроме Киева других городов нет.

Сравни любой другой город
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 22:37

Re: Українці скоротили споживання газу

  zРадио написав:потребление населения сокращается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счет эмиграции!
Потребление - да.
Но статистика потребления зависит от облгазов - сколько они приписали газа населению а сами потом перепродали дороже предприятиям.
Как можно посчитать (точно) если счетчиков-то нет? И есть огромное желание их никогда не ставить...
Подолянин
 
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