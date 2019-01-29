Українці скоротили споживання газу

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zРадио написав:потребление населения сокращается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счет эмиграции!
Потребление - да. Но статистика потребления зависит от облгазов - сколько они приписали газа населению а сами потом перепродали дороже предприятиям. Как можно посчитать (точно) если счетчиков-то нет? И есть огромное желание их никогда не ставить...
zРадио написав:потребление населения сокращается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО за счет эмиграции!
Потребление - да. Но статистика потребления зависит от облгазов - сколько они приписали газа населению а сами потом перепродали дороже предприятиям. Как можно посчитать (точно) если счетчиков-то нет? И есть огромное желание их никогда не ставить...
Боюсь, когда приедет статистика 1-го кв 2019-го, этот (очередной) миф падет - разница в тарифе для разных потребителей стремится к нулю, составляя сегодня уже менее 15%.