Антикорупційна комісія Саудівської Аравії повернула до бюджету країни 400 мільярдів ріалів (107 мільярдів доларів), стягнутих із затриманих за корупцію.
Дивися повний текст Саудівська Аравія стягнула з корупціонерів 107 млрд доларів до бюджету.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 09:39
Саудівська Аравія стягнула з корупціонерів 107 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Саудівська Аравія стягнула з корупціонерів 107 млрд доларів до бюджету.
Додано: Нед 03 лют, 2019 09:39
Беріть приклад "нові" президенти.І зовнішні борги можна погасити і внутрішні проблеми частково вирішить.
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