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Саудівська Аравія стягнула
з корупціонерів 107 млрд...

Саудівська Аравія стягнула з корупціонерів 107 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:39

Саудівська Аравія стягнула з корупціонерів 107 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Антикорупційна комісія Саудівської Аравії повернула до бюджету країни 400 мільярдів ріалів (107 мільярдів доларів), стягнутих із затриманих за корупцію.

Дивися повний текст Саудівська Аравія стягнула з корупціонерів 107 млрд доларів до бюджету.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:39

Беріть приклад "нові" президенти.І зовнішні борги можна погасити і внутрішні проблеми частково вирішить.
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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