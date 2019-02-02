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Саудівська Аравія стягнула
з корупціонерів 107 млрд...

Саудівська Аравія стягнула з корупціонерів 107 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:39

Саудівська Аравія стягнула з корупціонерів 107 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Антикорупційна комісія Саудівської Аравії повернула до бюджету країни 400 мільярдів ріалів (107 мільярдів доларів), стягнутих із затриманих за корупцію.

Дивися повний текст Саудівська Аравія стягнула з корупціонерів 107 млрд доларів до бюджету.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 09:39

Беріть приклад "нові" президенти.І зовнішні борги можна погасити і внутрішні проблеми частково вирішить.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:53

R2
Может, если вместо Петра поставить Мухамеда, а тот в свою очередь сделает секир-башка с конфискацией всей "двиги" и "недвиги" нескольким тысячам высокопосадовцям-бизнесменам и их любым друзям, то бюджет нашей страны может пополнится на более солидну сумму в у.е. ,чем в меньшей по численности населения Саудовской Аравии.
qazzax
 
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