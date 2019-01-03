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"Укравтодор" побудує бетонну дорогу в Миколаївській області
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 лют, 2019 09:48
Пропонуємо до обговорення:
"Укравтодор" в 2019 році почне будівництво третьої бетонної дороги. Нове цементобетонне покриття буде покладено на дорозі Н-14 Миколаїв - Кропивницький в межах Миколаївської області.
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