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Експерт спрогнозував вартість
столичного житла цього року

Експерт спрогнозував вартість столичного житла цього року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 10:41

Експерт спрогнозував вартість столичного житла цього року

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з прогнозом, вартість квартир у Києві в 2019 році збільшиться на 1% через зростання попиту на житло.

Дивися повний текст Експерт спрогнозував вартість столичного житла цього року.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 10:41

прес-сніданку

Це що таке? :)
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