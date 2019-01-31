|
|
Експерт спрогнозував вартість столичного житла цього року
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 лют, 2019 10:41
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з прогнозом, вартість квартир у Києві в 2019 році збільшиться на 1% через зростання попиту на житло.
Дивися повний текст Експерт спрогнозував вартість столичного житла цього року
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87056
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 03 лют, 2019 10:41
прес-сніданку
Це що таке? :)
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 1869
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 50 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему