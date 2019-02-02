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Мадуро виділить 1 млрд євро
на розвиток міст Венесуели

Мадуро виділить 1 млрд євро на розвиток міст Венесуели
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 11:26

Мадуро виділить 1 млрд євро на розвиток міст Венесуели

Пропонуємо до обговорення:
Уряд Венесуели виділить один мільярд євро в рамках програми Прекрасна Венесуела на облаштування 62 міст.

Дивися повний текст Мадуро виділить 1 млрд євро на розвиток міст Венесуели.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 11:26

Мог Мадуро выделить (пообещать) и 100 млрд евро, он практически уже не президент.
zloy_ukr
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