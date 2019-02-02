Уряд Венесуели виділить один мільярд євро в рамках програми Прекрасна Венесуела на облаштування 62 міст.
Дивися повний текст Мадуро виділить 1 млрд євро на розвиток міст Венесуели.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 11:26
Мадуро виділить 1 млрд євро на розвиток міст Венесуели
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мадуро виділить 1 млрд євро на розвиток міст Венесуели.
Додано: Нед 03 лют, 2019 11:26
Мог Мадуро выделить (пообещать) и 100 млрд евро, он практически уже не президент.
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