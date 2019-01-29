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Київським метрополітеном у
2018 році скористалися...

Київським метрополітеном у 2018 році скористалися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:55

Київським метрополітеном у 2018 році скористалися...

Пропонуємо до обговорення:
Найпопулярнішою була червона лінія метрополітену.

Дивися повний текст Київським метрополітеном у 2018 році скористалися півмільярда пасажирів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 12:56

руководство Метро, явно полоумные, при перевозках 500 млн пассажиров, то есть заработок только от продаж поездок 4 трлн. грн., вся доходная часть бюджета Украины 1 трлн. грн.... а у них почти окупаемость...
marchevskiiaa
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:01

Re: Київським метрополітеном у 2018 році скористалися...

marchevskiiaa написав:руководство Метро, явно полоумные, при перевозках 500 млн пассажиров, то есть заработок только от продаж поездок 4 трлн. грн., вся доходная часть бюджета Украины 1 трлн. грн.... а у них почти окупаемость...


4 млрд, а не 4 трлн
А по факту где-то вдвое меньше из-за всяких льготников.
Faceless
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