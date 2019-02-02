Найпопулярнішою була червона лінія метрополітену.
Дивися повний текст Київським метрополітеном у 2018 році скористалися півмільярда пасажирів.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 12:55
Київським метрополітеном у 2018 році скористалися...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київським метрополітеном у 2018 році скористалися півмільярда пасажирів.
Додано: Нед 03 лют, 2019 12:56
руководство Метро, явно полоумные, при перевозках 500 млн пассажиров, то есть заработок только от продаж поездок 4 трлн. грн., вся доходная часть бюджета Украины 1 трлн. грн.... а у них почти окупаемость...
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:01
Re: Київським метрополітеном у 2018 році скористалися...
4 млрд, а не 4 трлн
А по факту где-то вдвое меньше из-за всяких льготников.
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