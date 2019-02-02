За підсумками чотирьох кварталів 2018 року збитки американського автовиробника Tesla склали близько 976 мільйонів доларів або 5,72 долара на акцію.
Дивися повний текст Tesla завершила 2018 рік з майже $1 млрд збитку.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 13:51
Tesla завершила 2018 рік з майже $1 млрд збитку
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Дивися повний текст Tesla завершила 2018 рік з майже $1 млрд збитку.
Додано: Нед 03 лют, 2019 13:51
Илон же прибыль обещал? И отмазки типа "обещанного три года ждут" уже не катят!!! Авто продают с 2005 года (если не ошибаюсь), сами можете взглянуть:
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