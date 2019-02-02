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Tesla завершила 2018 рік
з майже $1 млрд збитку

Tesla завершила 2018 рік з майже $1 млрд збитку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:51

Tesla завершила 2018 рік з майже $1 млрд збитку

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками чотирьох кварталів 2018 року збитки американського автовиробника Tesla склали близько 976 мільйонів доларів або 5,72 долара на акцію.

Дивися повний текст Tesla завершила 2018 рік з майже $1 млрд збитку.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 13:51

Илон же прибыль обещал? И отмазки типа "обещанного три года ждут" уже не катят!!! Авто продают с 2005 года (если не ошибаюсь), сами можете взглянуть: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... t1AdfgcNiQ
Radon
 
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