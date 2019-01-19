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Рейтинг зарплат за
вакансіями - дані OLX

Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:30

Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX

Пропонуємо до обговорення:
В Україні під кінець 2018 року рівень зарплат зріс в середньому на 10%.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:31

Насколько я понял, данные за квартал, так как
доход нянь достиг отметки в 13,5 тыс. грн, что на 35% больше, чем в предыдущем квартале.


Получается, что при среднем росте зарплат на 10% в квартал имеем рост зарплат на 46% в год при росте доллара на 8% (с 26 до 28).

Вот это уровень "зубожиння и геноциду" при Порошенко. И по моим прогнозам уровень в 30-40% роста зарплат в год будет сохранятся, пока средняя не достигнет 1 тыс евро.
AlifeSoft
 
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