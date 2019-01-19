В Україні під кінець 2018 року рівень зарплат зріс в середньому на 10%.
Дивися повний текст Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 лют, 2019 15:30
Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX.
Додано: Нед 03 лют, 2019 15:31
Насколько я понял, данные за квартал, так как
Получается, что при среднем росте зарплат на 10% в квартал имеем рост зарплат на 46% в год при росте доллара на 8% (с 26 до 28).
Вот это уровень "зубожиння и геноциду" при Порошенко. И по моим прогнозам уровень в 30-40% роста зарплат в год будет сохранятся, пока средняя не достигнет 1 тыс евро.
Зараз переглядають цей форум: flashgingo і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|