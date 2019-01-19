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Рейтинг зарплат за
вакансіями - дані OLX

Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:30

Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX

Пропонуємо до обговорення:
В Україні під кінець 2018 року рівень зарплат зріс в середньому на 10%.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:31

Насколько я понял, данные за квартал, так как
доход нянь достиг отметки в 13,5 тыс. грн, что на 35% больше, чем в предыдущем квартале.


Получается, что при среднем росте зарплат на 10% в квартал имеем рост зарплат на 46% в год при росте доллара на 8% (с 26 до 28).

Вот это уровень "зубожиння и геноциду" при Порошенко. И по моим прогнозам уровень в 30-40% роста зарплат в год будет сохранятся, пока средняя не достигнет 1 тыс евро.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:16

AlifeSoft
Вроде бы взрослый человек, а сказки рассказывает. Нету в Украине роста доходов на 50% у населения! Даже, если взять чинуш и обслуживающий персонал большого бизнеса отдельно вы не увидете там даже +20-25% за год. И еще делать выводы по ограниченной базе дело не благодарное. По факту количество рабочих мест ежегодно сокращаеться намного быстрее, чем вымирание насиления в % соотношении. На базе в 3-10 млн человек делать глобыльный вывод по 40 млн нации не стоит. По факту же большенство живет от зарплаты до зарплаты с кредитами и без накоплений и разницы в их з/п нету как рассходы будут выше даже при 1к Евро з/п (стоит просто привести потребительскую корзину до нормативов, посмотреть на коммунальные платежи и т.д и т.п)
SuperNeo
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:36

AlifeSoft
Выводы некорректные. Зарплата, например, в бюджетной сфере за год выросла в основном на 9%. А рост цен был явно не на 9%. Надо в магазины иногда заглядывать и в счета по коммуналке. Я уже не говорю о сравнении с домайданным временем. И откуда такие оптимистичные прогнозы на будущее? 5 лет показали полную несостоятельность правительства и тенденцию к дальнейшейшему обнищанию народа. Достаточно посмотреть на планы по цене на газ.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:39

  SuperNeo написав:AlifeSoft
Вроде бы взрослый человек, а сказки рассказывает. Нету в Украине роста доходов на 50% у населения! Даже, если взять чинуш и обслуживающий персонал большого бизнеса отдельно вы не увидете там даже +20-25% за год. И еще делать выводы по ограниченной базе дело не благодарное. По факту количество рабочих мест ежегодно сокращаеться намного быстрее, чем вымирание насиления в % соотношении. На базе в 3-10 млн человек делать глобыльный вывод по 40 млн нации не стоит. По факту же большенство живет от зарплаты до зарплаты с кредитами и без накоплений и разницы в их з/п нету как рассходы будут выше даже при 1к Евро з/п (стоит просто привести потребительскую корзину до нормативов, посмотреть на коммунальные платежи и т.д и т.п)


Работа у него такая, сказки рассказывать.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:58

Re: Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX

Растут зарплаты за счёт того, что люди уезжают, увеличивая конкуренцию на хороших рабочих. У знакомой, например, за год зарплата выросла с $300 до $470 (неквалифицированный труд) . Только это всё равно от зарплаты до зарплаты.
safonovstanislav
 
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