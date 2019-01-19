В Україні під кінець 2018 року рівень зарплат зріс в середньому на 10%.
Дивися повний текст Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 лют, 2019 15:30
Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX.
Додано: Нед 03 лют, 2019 15:31
Насколько я понял, данные за квартал, так как
Получается, что при среднем росте зарплат на 10% в квартал имеем рост зарплат на 46% в год при росте доллара на 8% (с 26 до 28).
Вот это уровень "зубожиння и геноциду" при Порошенко. И по моим прогнозам уровень в 30-40% роста зарплат в год будет сохранятся, пока средняя не достигнет 1 тыс евро.
Додано: Нед 03 лют, 2019 16:16
AlifeSoft
Вроде бы взрослый человек, а сказки рассказывает. Нету в Украине роста доходов на 50% у населения! Даже, если взять чинуш и обслуживающий персонал большого бизнеса отдельно вы не увидете там даже +20-25% за год. И еще делать выводы по ограниченной базе дело не благодарное. По факту количество рабочих мест ежегодно сокращаеться намного быстрее, чем вымирание насиления в % соотношении. На базе в 3-10 млн человек делать глобыльный вывод по 40 млн нации не стоит. По факту же большенство живет от зарплаты до зарплаты с кредитами и без накоплений и разницы в их з/п нету как рассходы будут выше даже при 1к Евро з/п (стоит просто привести потребительскую корзину до нормативов, посмотреть на коммунальные платежи и т.д и т.п)
Додано: Нед 03 лют, 2019 16:36
AlifeSoft
Выводы некорректные. Зарплата, например, в бюджетной сфере за год выросла в основном на 9%. А рост цен был явно не на 9%. Надо в магазины иногда заглядывать и в счета по коммуналке. Я уже не говорю о сравнении с домайданным временем. И откуда такие оптимистичные прогнозы на будущее? 5 лет показали полную несостоятельность правительства и тенденцию к дальнейшейшему обнищанию народа. Достаточно посмотреть на планы по цене на газ.
Додано: Нед 03 лют, 2019 16:39
Работа у него такая, сказки рассказывать.
Додано: Нед 03 лют, 2019 16:58
Re: Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX
Растут зарплаты за счёт того, что люди уезжают, увеличивая конкуренцию на хороших рабочих. У знакомой, например, за год зарплата выросла с $300 до $470 (неквалифицированный труд) . Только это всё равно от зарплаты до зарплаты.
|