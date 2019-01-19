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Рейтинг зарплат за
вакансіями - дані OLX

Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:30

Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX

Пропонуємо до обговорення:
В Україні під кінець 2018 року рівень зарплат зріс в середньому на 10%.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 15:31

Насколько я понял, данные за квартал, так как
доход нянь достиг отметки в 13,5 тыс. грн, что на 35% больше, чем в предыдущем квартале.


Получается, что при среднем росте зарплат на 10% в квартал имеем рост зарплат на 46% в год при росте доллара на 8% (с 26 до 28).

Вот это уровень "зубожиння и геноциду" при Порошенко. И по моим прогнозам уровень в 30-40% роста зарплат в год будет сохранятся, пока средняя не достигнет 1 тыс евро.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:16

AlifeSoft
Вроде бы взрослый человек, а сказки рассказывает. Нету в Украине роста доходов на 50% у населения! Даже, если взять чинуш и обслуживающий персонал большого бизнеса отдельно вы не увидете там даже +20-25% за год. И еще делать выводы по ограниченной базе дело не благодарное. По факту количество рабочих мест ежегодно сокращаеться намного быстрее, чем вымирание насиления в % соотношении. На базе в 3-10 млн человек делать глобыльный вывод по 40 млн нации не стоит. По факту же большенство живет от зарплаты до зарплаты с кредитами и без накоплений и разницы в их з/п нету как рассходы будут выше даже при 1к Евро з/п (стоит просто привести потребительскую корзину до нормативов, посмотреть на коммунальные платежи и т.д и т.п)
SuperNeo
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:36

AlifeSoft
Выводы некорректные. Зарплата, например, в бюджетной сфере за год выросла в основном на 9%. А рост цен был явно не на 9%. Надо в магазины иногда заглядывать и в счета по коммуналке. Я уже не говорю о сравнении с домайданным временем. И откуда такие оптимистичные прогнозы на будущее? 5 лет показали полную несостоятельность правительства и тенденцию к дальнейшейшему обнищанию народа. Достаточно посмотреть на планы по цене на газ.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:39

  SuperNeo написав:AlifeSoft
Вроде бы взрослый человек, а сказки рассказывает. Нету в Украине роста доходов на 50% у населения! Даже, если взять чинуш и обслуживающий персонал большого бизнеса отдельно вы не увидете там даже +20-25% за год. И еще делать выводы по ограниченной базе дело не благодарное. По факту количество рабочих мест ежегодно сокращаеться намного быстрее, чем вымирание насиления в % соотношении. На базе в 3-10 млн человек делать глобыльный вывод по 40 млн нации не стоит. По факту же большенство живет от зарплаты до зарплаты с кредитами и без накоплений и разницы в их з/п нету как рассходы будут выше даже при 1к Евро з/п (стоит просто привести потребительскую корзину до нормативов, посмотреть на коммунальные платежи и т.д и т.п)


Работа у него такая, сказки рассказывать.
warlamp
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 16:58

Re: Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX

Растут зарплаты за счёт того, что люди уезжают, увеличивая конкуренцию на хороших рабочих. У знакомой, например, за год зарплата выросла с $300 до $470 (неквалифицированный труд) . Только это всё равно от зарплаты до зарплаты.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:46

  safonovstanislav написав:У знакомой, например, за год зарплата выросла с $300 до $470 (неквалифицированный труд) . Только это всё равно от зарплаты до зарплаты.


А никто и не обещал, что каждый клиниг-менеджер получит свою виллу на берегу моря. Будут европейские цены (в том числе и на газ, и на электроэнергию) и европейские зарплаты. В той же Европе получают 3 тыс евро средней зарплаты, а на руки после всех запланированных трат и покупок остаётся 200 евро. Вот только в основном бегут в Европу, а не из Европы.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:48

Re: Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX

  ygn написав:Выводы некорректные. Зарплата, например, в бюджетной сфере за год выросла в основном на 9%.


В бюджетной сфере имитация работы за имитацию зарплаты. В бизнесе рост зарплат более 40%, просто потому, что украинские предприниматели конкурируют с польскими. А на бюджет идут совсем убогенькие.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:24

  AlifeSoft написав: Вот только в основном бегут в Европу, а не из Европы.

Все бегут туда хапануть бабла за 3 месяца, чтоб вернуться тратить его в Украине. Там дефицит рабочей силы, а у нас переизбыток, поэтому там зарплаты выше. Стандартная ситуация. В том же Таиланде много заробитчан из соседних Мьянмы, Лаоса и Камбоджи, которые даже тайский язык не знают. ВВП Таджикистана вообще состоит на 40% из переводов заробитчан. Весь мир так работает. Люди зарабатывают деньги там, где больше платят, а тратят там, где меньше цены. Те же французы, спокойно себе ездят тратить деньги в соседние Испанию, Италию, Германию. Для них даже развлекательную инфраструктуру делают прям возле границы, чтоб далеко ехать не приходилось
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:36

  AlifeSoft написав:В бюджетной сфере имитация работы за имитацию зарплаты.

Зарплаты там, кстати, вполне реальные. Причём, бюджетные работники вообще не понимают, что эту реальную зарплату платишь им ты сам со своего кармана. Прям вообще до многих не доходит, что я пошел в банк, и наличными перевёл государству деньги, которые оно выплатило в виде зарплаты бюджетнику. Они думают, что у государства деньги сами по себе волшебным образом появляются.
Лучше не сталкиваться ни с чем государственным в сфере обслуживания. Государство - самый неэффективный собственник, а качество услуг обычно хуже некуда. Разве что за взятку лично в карман рабочему, можно получить более-менее качественную услугу
safonovstanislav
 
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