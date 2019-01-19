Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX

Додано: Нед 03 лют, 2019 16:16

AlifeSoft

Вроде бы взрослый человек, а сказки рассказывает. Нету в Украине роста доходов на 50% у населения! Даже, если взять чинуш и обслуживающий персонал большого бизнеса отдельно вы не увидете там даже +20-25% за год. И еще делать выводы по ограниченной базе дело не благодарное. По факту количество рабочих мест ежегодно сокращаеться намного быстрее, чем вымирание насиления в % соотношении. На базе в 3-10 млн человек делать глобыльный вывод по 40 млн нации не стоит. По факту же большенство живет от зарплаты до зарплаты с кредитами и без накоплений и разницы в их з/п нету как рассходы будут выше даже при 1к Евро з/п (стоит просто привести потребительскую корзину до нормативов, посмотреть на коммунальные платежи и т.д и т.п)