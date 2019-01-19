Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX

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AlifeSoft написав:В бюджетной сфере имитация работы за имитацию зарплаты. В бизнесе рост зарплат более 40%, просто потому, что украинские предприниматели конкурируют с польскими. А на бюджет идут совсем убогенькие.
Вы очень стараетесь придумывать аргументы в пользу того, что в стране все идет как надо и развивается. Но от пробелов в понимании картины сами себе противоречите. Не споря с вашими "все хорошо", отмечу только, что ситуация, когда на государственную службу идут только убогенькие говорит о явных проблемах в стране. Потому что, хотя зарплата государственных (муниципальных) служащих зачастую меньше, чем у специалистов такой же квалификации в бизнесе, но, чтобы привлечь персонал, государство предоставляет разные дополнительные льготы (более интересное пенсионное обеспечение, социальные льготы). Поэтому в развитых странах на госслужбу идут отнюдь не только убогенькие. Так что придумайте что-то еще.
AlifeSoft написав:В бюджетной сфере имитация работы за имитацию зарплаты. В бизнесе рост зарплат более 40%, просто потому, что украинские предприниматели конкурируют с польскими. А на бюджет идут совсем убогенькие.
Вы очень стараетесь придумывать аргументы в пользу того, что в стране все идет как надо и развивается. Но от пробелов в понимании картины сами себе противоречите. Не споря с вашими "все хорошо", отмечу только, что ситуация, когда на государственную службу идут только убогенькие говорит о явных проблемах в стране. Потому что, хотя зарплата государственных (муниципальных) служащих зачастую меньше, чем у специалистов такой же квалификации в бизнесе, но, чтобы привлечь персонал, государство предоставляет разные дополнительные льготы (более интересное пенсионное обеспечение, социальные льготы). Поэтому в развитых странах на госслужбу идут отнюдь не только убогенькие. Так что придумайте что-то еще.
Ну только убогенькие туда идут все 27 лет существования государства, в этом плане просто ничего не поменялось
AlifeSoft написав:Вот это уровень "зубожиння и геноциду" при Порошенко. И по моим прогнозам уровень в 30-40% роста зарплат в год будет сохранятся, пока средняя не достигнет 1 тыс евро.
Не достигнет. Рост зарплат сделает заробитчанство (за счет которого сейчас и держится платежный баланс) менее привлекательным. При этом вырастет потребление импортных товаров. И это неизбежно приведет к снижению курса гривны. Зарплату в 30 тыс. грн. увидите, только это уже не будет равняться 1 тыс. евро.
ygnЦитата: "5 лет показали полную несостоятельность правительства и тенденцию к дальнейшему обнищанию народа. Достаточно посмотреть на планы по..." С чего это Вы решили, что они не состоялись? Может у них совсем другие планы.