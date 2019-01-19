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Рейтинг зарплат за
вакансіями - дані OLX

Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 19:46

  AlifeSoft написав:В бюджетной сфере имитация работы за имитацию зарплаты. В бизнесе рост зарплат более 40%, просто потому, что украинские предприниматели конкурируют с польскими. А на бюджет идут совсем убогенькие.


Вы очень стараетесь придумывать аргументы в пользу того, что в стране все идет как надо и развивается. Но от пробелов в понимании картины сами себе противоречите.
Не споря с вашими "все хорошо", отмечу только, что ситуация, когда на государственную службу идут только убогенькие говорит о явных проблемах в стране. Потому что, хотя зарплата государственных (муниципальных) служащих зачастую меньше, чем у специалистов такой же квалификации в бизнесе, но, чтобы привлечь персонал, государство предоставляет разные дополнительные льготы (более интересное пенсионное обеспечение, социальные льготы). Поэтому в развитых странах на госслужбу идут отнюдь не только убогенькие.
Так что придумайте что-то еще.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 23:53

Re: Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX

  AlifeSoft написав:А на бюджет идут совсем убогенькие.

Так уже более трех десятков убогих внесли по 2,5 млн. грн. и изъявили желание сменить вашего убогенького гос. служащего...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 00:41

Re: Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX

PasserBy написав:
  AlifeSoft написав:В бюджетной сфере имитация работы за имитацию зарплаты. В бизнесе рост зарплат более 40%, просто потому, что украинские предприниматели конкурируют с польскими. А на бюджет идут совсем убогенькие.


Вы очень стараетесь придумывать аргументы в пользу того, что в стране все идет как надо и развивается. Но от пробелов в понимании картины сами себе противоречите.
Не споря с вашими "все хорошо", отмечу только, что ситуация, когда на государственную службу идут только убогенькие говорит о явных проблемах в стране. Потому что, хотя зарплата государственных (муниципальных) служащих зачастую меньше, чем у специалистов такой же квалификации в бизнесе, но, чтобы привлечь персонал, государство предоставляет разные дополнительные льготы (более интересное пенсионное обеспечение, социальные льготы). Поэтому в развитых странах на госслужбу идут отнюдь не только убогенькие.
Так что придумайте что-то еще.
Ну только убогенькие туда идут все 27 лет существования государства, в этом плане просто ничего не поменялось
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:16

  AlifeSoft написав:Вот это уровень "зубожиння и геноциду" при Порошенко. И по моим прогнозам уровень в 30-40% роста зарплат в год будет сохранятся, пока средняя не достигнет 1 тыс евро.

Не достигнет. Рост зарплат сделает заробитчанство (за счет которого сейчас и держится платежный баланс) менее привлекательным. При этом вырастет потребление импортных товаров. И это неизбежно приведет к снижению курса гривны.
Зарплату в 30 тыс. грн. увидите, только это уже не будет равняться 1 тыс. евро.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:31

ygn Цитата: "5 лет показали полную несостоятельность правительства и тенденцию к дальнейшему обнищанию народа. Достаточно посмотреть на планы по..."

С чего это Вы решили, что они не состоялись? Может у них совсем другие планы.
pitchnv
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:50

Підтримую. Для Німеччини був план Маршалла. Але США мали і інший план для них. По всіх параметрах, він той інший план, зараз реалізовується в Україні.
Дикий не Дикий
 
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