Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX

Додано: Нед 03 лют, 2019 19:46

AlifeSoft написав: В бюджетной сфере имитация работы за имитацию зарплаты. В бизнесе рост зарплат более 40%, просто потому, что украинские предприниматели конкурируют с польскими. А на бюджет идут совсем убогенькие. В бюджетной сфере имитация работы за имитацию зарплаты. В бизнесе рост зарплат более 40%, просто потому, что украинские предприниматели конкурируют с польскими. А на бюджет идут совсем убогенькие.

Вы очень стараетесь придумывать аргументы в пользу того, что в стране все идет как надо и развивается. Но от пробелов в понимании картины сами себе противоречите.Не споря с вашими "все хорошо", отмечу только, что ситуация, когда на государственную службу идут только убогенькие говорит о явных проблемах в стране. Потому что, хотя зарплата государственных (муниципальных) служащих зачастую меньше, чем у специалистов такой же квалификации в бизнесе, но, чтобы привлечь персонал, государство предоставляет разные дополнительные льготы (более интересное пенсионное обеспечение, социальные льготы). Поэтому в развитых странах на госслужбу идут отнюдь не только убогенькие.Так что придумайте что-то еще.