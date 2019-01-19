Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX

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AlifeSoft написав:В бюджетной сфере имитация работы за имитацию зарплаты. В бизнесе рост зарплат более 40%, просто потому, что украинские предприниматели конкурируют с польскими. А на бюджет идут совсем убогенькие.
Вы очень стараетесь придумывать аргументы в пользу того, что в стране все идет как надо и развивается. Но от пробелов в понимании картины сами себе противоречите. Не споря с вашими "все хорошо", отмечу только, что ситуация, когда на государственную службу идут только убогенькие говорит о явных проблемах в стране. Потому что, хотя зарплата государственных (муниципальных) служащих зачастую меньше, чем у специалистов такой же квалификации в бизнесе, но, чтобы привлечь персонал, государство предоставляет разные дополнительные льготы (более интересное пенсионное обеспечение, социальные льготы). Поэтому в развитых странах на госслужбу идут отнюдь не только убогенькие. Так что придумайте что-то еще.
AlifeSoft написав:В бюджетной сфере имитация работы за имитацию зарплаты. В бизнесе рост зарплат более 40%, просто потому, что украинские предприниматели конкурируют с польскими. А на бюджет идут совсем убогенькие.
Вы очень стараетесь придумывать аргументы в пользу того, что в стране все идет как надо и развивается. Но от пробелов в понимании картины сами себе противоречите. Не споря с вашими "все хорошо", отмечу только, что ситуация, когда на государственную службу идут только убогенькие говорит о явных проблемах в стране. Потому что, хотя зарплата государственных (муниципальных) служащих зачастую меньше, чем у специалистов такой же квалификации в бизнесе, но, чтобы привлечь персонал, государство предоставляет разные дополнительные льготы (более интересное пенсионное обеспечение, социальные льготы). Поэтому в развитых странах на госслужбу идут отнюдь не только убогенькие. Так что придумайте что-то еще.
Ну только убогенькие туда идут все 27 лет существования государства, в этом плане просто ничего не поменялось
AlifeSoft написав:Вот это уровень "зубожиння и геноциду" при Порошенко. И по моим прогнозам уровень в 30-40% роста зарплат в год будет сохранятся, пока средняя не достигнет 1 тыс евро.
Не достигнет. Рост зарплат сделает заробитчанство (за счет которого сейчас и держится платежный баланс) менее привлекательным. При этом вырастет потребление импортных товаров. И это неизбежно приведет к снижению курса гривны. Зарплату в 30 тыс. грн. увидите, только это уже не будет равняться 1 тыс. евро.
ygnЦитата: "5 лет показали полную несостоятельность правительства и тенденцию к дальнейшему обнищанию народа. Достаточно посмотреть на планы по..." С чего это Вы решили, что они не состоялись? Может у них совсем другие планы.
PasserBy написав:отмечу только, что ситуация, когда на государственную службу идут только убогенькие говорит о явных проблемах в стране. Потому что, хотя зарплата государственных (муниципальных) служащих зачастую меньше, чем у специалистов такой же квалификации в бизнесе, но, чтобы привлечь персонал, государство предоставляет разные дополнительные льготы (более интересное пенсионное обеспечение, социальные льготы). Поэтому в развитых странах на госслужбу идут отнюдь не только убогенькие.
государство предоставляет "более интересное пенсионное обеспечение"? это в Украине? даже не знаю, что должно государство предлагать айтишникам и программистам, чтобы они пошли работать на бюджет. может в Киеве и предлагают, а в Харькове я не слышал о конкурентных зп в этой области на бюджете.
AlifeSoft написав:Насколько я понял, данные за квартал, так как
доход нянь достиг отметки в 13,5 тыс. грн, что на 35% больше, чем в предыдущем квартале.
Получается, что при среднем росте зарплат на 10% в квартал имеем рост зарплат на 46% в год при росте доллара на 8% (с 26 до 28).
Вот это уровень "зубожиння и геноциду" при Порошенко. И по моим прогнозам уровень в 30-40% роста зарплат в год будет сохранятся, пока средняя не достигнет 1 тыс евро.
Толку с того роста если это сопровождается инфляцией. А то что стабильный доллар - так это потом аукнется, позже, может быть даже и Не в этом-следующем году (но при следующем мировом шухере точно и обязательно когда все будут по максимуму упакованы в гривну под 20% годовых - круто же 20% годовых).
Если бы зарплаты бы у народа росли семимильными шагами, то не было бы столько разговоров вокруг этого и тарифов\субсидий, не было бы столько заробитчан, не открывалось бы столько ломбардов и швидких готівочок на кредит пару тис. Так что дыма без огня тут нет.
На фоне постоянно обновляющего рекорды роста долга за ЖКХ, посты некоторых комментаторов звучат, мягко говоря, неадекватно. Не хотят платить. Есть деньги, но не хотят. Агенты кремля и сепары, так вижу.