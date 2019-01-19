Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX

Додано: Пон 04 лют, 2019 15:25

AlifeSoft написав: Насколько я понял, данные за квартал, так как

доход нянь достиг отметки в 13,5 тыс. грн, что на 35% больше, чем в предыдущем квартале.



Получается, что при среднем росте зарплат на 10% в квартал имеем рост зарплат на 46% в год при росте доллара на 8% (с 26 до 28).



Вот это уровень "зубожиння и геноциду" при Порошенко. И по моим прогнозам уровень в 30-40% роста зарплат в год будет сохранятся, пока средняя не достигнет 1 тыс евро. Насколько я понял, данные за квартал, так какПолучается, что при среднем росте зарплат на 10% в квартал имеем рост зарплат на 46% в год при росте доллара на 8% (с 26 до 28).Вот это уровень "зубожиння и геноциду" при Порошенко. И по моим прогнозам уровень в 30-40% роста зарплат в год будет сохранятся, пока средняя не достигнет 1 тыс евро.

Толку с того роста если это сопровождается инфляцией.А то что стабильный доллар - так это потом аукнется, позже, может быть даже и Не в этом-следующем году (но при следующем мировом шухере точно и обязательно когда все будут по максимуму упакованы в гривну под 20% годовых - круто же 20% годовых).Если бы зарплаты бы у народа росли семимильными шагами, то не было бы столько разговоров вокруг этого и тарифов\субсидий, не было бы столько заробитчан, не открывалось бы столько ломбардов и швидких готівочок на кредит пару тис. Так что дыма без огня тут нет.