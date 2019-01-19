Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:48

  Pegasmaster написав:государство предоставляет "более интересное пенсионное обеспечение"? это в Украине?
даже не знаю, что должно государство предлагать айтишникам и программистам, чтобы они пошли работать на бюджет. может в Киеве и предлагают, а в Харькове я не слышал о конкурентных зп в этой области на бюджете.


В Привате вроде джавитстам хорошо, зарплата чуть меньше чем по рынку, но более спокойный график работы без переработок и авралов. Людям нравится.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:52

  vetka написав:Достали уже этими айтишниками :evil: не за горами время, когда их будет переизбыток, а на пенсию пойдут все, потом пообщаемся на эту тему.


Зависит от прикладной области в которой работает IT-шник. Лично я работаю по проблематике компьютерного зрения, а это ИИ. Вот только ИИ только развивается и следующие 20 лет будет в этой области бурный рост. Так что продолжу делать себе бутики с толстым слоем икры, мне их личный фитнес-тренер посоветовал, сказал что белка много и способствуют похудению.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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