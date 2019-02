Рейтинг зарплат за вакансіями - дані OLX

Додано: Пон 04 лют, 2019 19:48

Pegasmaster написав: государство предоставляет "более интересное пенсионное обеспечение"? это в Украине?

даже не знаю, что должно государство предлагать айтишникам и программистам, чтобы они пошли работать на бюджет. может в Киеве и предлагают, а в Харькове я не слышал о конкурентных зп в этой области на бюджете. государство предоставляет "более интересное пенсионное обеспечение"? это в Украине?даже не знаю, что должно государство предлагать айтишникам и программистам, чтобы они пошли работать на бюджет. может в Киеве и предлагают, а в Харькове я не слышал о конкурентных зп в этой области на бюджете.



В Привате вроде джавитстам хорошо, зарплата чуть меньше чем по рынку, но более спокойный график работы без переработок и авралов. Людям нравится. В Привате вроде джавитстам хорошо, зарплата чуть меньше чем по рынку, но более спокойный график работы без переработок и авралов. Людям нравится.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.