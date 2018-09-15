В Нацбанку зазначають, що обсяги грошових переказів в Україні зростуть у 2019 році через зростання доходів українців за кордоном.
Дивися повний текст Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд - Нацбанк.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 17:49
Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд - Нацбанк.
Додано: Нед 03 лют, 2019 17:49
А протирали бы штаны и юбки в Украине - ничего бы "нэньке" не передали, истощая бюджет страны выпрашиванием помощи по безработице. Так что заробитчане - это огромный плюс для страны. Пусть не лукавят свиные рыльца у власти. Тут им ничего не могут предложить в плане такого же заработка. Так что главный инвестор для Украины - её же граждане. И никакие МВФ тут не помощники. Валюта идёт даром в страну.
Додано: Нед 03 лют, 2019 18:16
Это сарказм? Или вы и в самом деле так считете?
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