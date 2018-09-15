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Минулого року заробітчани
переказали в Україну $11 млрд...

Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 17:49

Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
В Нацбанку зазначають, що обсяги грошових переказів в Україні зростуть у 2019 році через зростання доходів українців за кордоном.

Дивися повний текст Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд - Нацбанк.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 17:49

А протирали бы штаны и юбки в Украине - ничего бы "нэньке" не передали, истощая бюджет страны выпрашиванием помощи по безработице. Так что заробитчане - это огромный плюс для страны. Пусть не лукавят свиные рыльца у власти. Тут им ничего не могут предложить в плане такого же заработка. Так что главный инвестор для Украины - её же граждане. И никакие МВФ тут не помощники. Валюта идёт даром в страну.
Omega
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Повідомлення Додано: Нед 03 лют, 2019 18:16

  Omega написав:заробитчане - это огромный плюс для страны. Пусть не лукавят свиные рыльца у власти. Тут им ничего не могут предложить в плане такого же заработка. Так что главный инвестор для Украины - её же граждане. И никакие МВФ тут не помощники. Валюта идёт даром в страну.


Это сарказм? Или вы и в самом деле так считете?
PasserBy
 
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