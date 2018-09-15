В Нацбанку зазначають, що обсяги грошових переказів в Україні зростуть у 2019 році через зростання доходів українців за кордоном.
Дивися повний текст Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд - Нацбанк.
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Додано: Нед 03 лют, 2019 17:49
Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд - Нацбанк.
Додано: Нед 03 лют, 2019 17:49
А протирали бы штаны и юбки в Украине - ничего бы "нэньке" не передали, истощая бюджет страны выпрашиванием помощи по безработице. Так что заробитчане - это огромный плюс для страны. Пусть не лукавят свиные рыльца у власти. Тут им ничего не могут предложить в плане такого же заработка. Так что главный инвестор для Украины - её же граждане. И никакие МВФ тут не помощники. Валюта идёт даром в страну.
Додано: Нед 03 лют, 2019 18:16
Это сарказм? Или вы и в самом деле так считете?
Додано: Нед 03 лют, 2019 22:04
IT-шники (всего 150 тыс) завели 4.5 млрд$ в 2018-м. Так что валютный вал на IT-шника выше чем на заробитчанина. Кроме того, IT-шники все заработанные деньги(более 90%) тратят в Украине, поддерживая экономику.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Пон 04 лют, 2019 09:00
Никакого сарказма, как было при совке так и до сих пор так и остаётся. Люди ресурс, чиновники халявщики, государство не для лююдей, а люди для государства.
Додано: Пон 04 лют, 2019 09:41
хрен там. Во-первых, 2500 баксов месяц среднего они не имеют. Во-вторых, значительная часть из них работает на отечественные компании - например, обслуживают вражескую 1С. В третьих, где-то третья часть расходов приходится на отдых и путешествия закордоном. В четвертых, из оставшейся 2/3 примерно половина приходится на потребление импортных товаров.
в сухом остатке не больше ярда тратится на потребление отечественных товаров и услуг, что даже не перекрывает, например, доходы с транзита русского газа.
и еще одно, немаловажное замечание - у меня временами появляется впечатление, судя по визгам хоботов, что программеры появились (все 150 тыс.) именно в последние 5 лет. До этого, видимо, они работали закордоном, а тут разом все съехались и начали улучшать внешнеторговый баланс.
Займитесь лучше чем-то полезным - какой-то университетский курс теории графов почитайте что ли..
Додано: Пон 04 лют, 2019 09:52
Вроде бы "финансовый ресурс"... Ну, ладно. А накой мифическому "итишнику" тратить деньги в Украине, если там, где он их заработал, практически всё(!) можно купить дешевле, не поддерживая при этом "экономику Украины"?
Да! И скажите ещё пожалуйста,что можно купить в Украине, чего нет на "алибабахъ" и прочих "зухен.мобайл.дэ"?
Додано: Пон 04 лют, 2019 10:01
Re: Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд.
Фото дівчат з підписом: "Отдых".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:57
pitchnv
Ну жилье, стройматериалы, еду да коммунальные услуги а алибабах нет смысла покупать, а другое в Украине по большому счету и не производят. А работники "по путевками" и в этом аспекте добра не приносят.
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:45
vasiliybaybuz Тут эта... Дело (кагбэ) в том, что все (в смысле, - ВСЕ) мои друзья уже давно из Украины... ДА! Выехали. И возвращаться сюда в ближайшие 80-тъ лет, ни у кого, даже мысли такой дурной не возникало. Тем более, что-то покупать в Украине(!) Это уже ваще за пределами здравого смысла.
p.s. Что лично меня здесь удерживает?! Сам не знаю. Скорее всего чудо! А возможно, что и вера... в Гєройсманов-Парашенковыхъ
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