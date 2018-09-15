Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд...

Додано: Пон 04 лют, 2019 12:45

vasiliybaybuz Тут эта... Дело (кагбэ) в том, что все (в смысле, - ВСЕ) мои друзья уже давно из Украины... ДА! Выехали. И возвращаться сюда в ближайшие 80-тъ лет, ни у кого, даже мысли такой дурной не возникало. Тем более, что-то покупать в Украине(!) Это уже ваще за пределами здравого смысла.

p.s. Что лично меня здесь удерживает?! Сам не знаю. Скорее всего чудо! А возможно, что и вера... в Гєройсманов-Парашенковыхъ