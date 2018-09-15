Программисты 1С и Delphi это особая и самая нищая категория IT.
Вот рейтинг языков:
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:06
Re: Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд.
Программисты 1С и Delphi это особая и самая нищая категория IT.
Вот рейтинг языков:
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:08
Услуги? Например очень дешевую и качественную европейскую медицину, образование, жилье и копеечные коммунальные услуги.
Украина сейчас - это качество близкое к европейскому, а цена на все эти услуги близка к африканской.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
|