Программисты 1С и Delphi это особая и самая нищая категория IT.
Вот рейтинг языков:
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Додано: Пон 04 лют, 2019 13:06
Re: Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд.
Программисты 1С и Delphi это особая и самая нищая категория IT.
Вот рейтинг языков:
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:08
Услуги? Например очень дешевую и качественную европейскую медицину, образование, жилье и копеечные коммунальные услуги.
Украина сейчас - это качество близкое к европейскому, а цена на все эти услуги близка к африканской.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:41
Да, вы однозначно правы - вот только на Дельфи я курсовую писал лет так ..дцать назад, потом меня понесло в другой бизнес, и из темы я выпал и только общаясь с друзьями, немного вникаю. Старина Ставровский с тех пор состарился, но по прежнему доцент )
Я о другом - штатные 1С-шники у нас, например, имеют меньше косаря, а они, между тем, самые востребованные "АйТишники". Так по сути вы мне ничего и не ответили - морозите чушь всякую. Впрочем, как всегда
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:43
Додано: Пон 04 лют, 2019 18:30
Re: Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд.
джавы больше чем js и шарпа ))) паржал спасибо ... 1С програмеров больше всего - снова смешно...
делфи пообсуждать это ваще супер - палеантологи )
да уехали многие но ещё осталась орда которые никуда не планируют ... щас даже таксисты в возрасте пытаютса стать програмистами
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