Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд...

Додано: Пон 04 лют, 2019 13:41

AlifeSoft написав: ..

Программисты 1С и Delphi это особая и самая нищая категория IT.

.. ..Программисты 1С и Delphi это особая и самая нищая категория IT...

Да, вы однозначно правы - вот только на Дельфи я курсовую писал лет так ..дцать назад, потом меня понесло в другой бизнес, и из темы я выпал и только общаясь с друзьями, немного вникаю. Старина Ставровский с тех пор состарился, но по прежнему доцентЯ о другом - штатные 1С-шники у нас, например, имеют меньше косаря, а они, между тем, самые востребованные "АйТишники". Так по сути вы мне ничего и не ответили - морозите чушь всякую. Впрочем, как всегда