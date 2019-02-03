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Минулого року заробітчани
переказали в Україну $11 млрд...

Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:06

Re: Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд.

  sequence написав:Во-вторых, значительная часть из них работает на отечественные компании - например, обслуживают вражескую 1С.


Программисты 1С и Delphi это особая и самая нищая категория IT.

Вот рейтинг языков:
Зображення

https://dou.ua/lenta/articles/language-rating-jan-2018/
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:08

  pitchnv написав:Да! И скажите ещё пожалуйста,что можно купить в Украине, чего нет на "алибабахъ" и прочих "зухен.мобайл.дэ"?[/i]


Услуги? Например очень дешевую и качественную европейскую медицину, образование, жилье и копеечные коммунальные услуги.

Украина сейчас - это качество близкое к европейскому, а цена на все эти услуги близка к африканской.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:41

  AlifeSoft написав:..
Программисты 1С и Delphi это особая и самая нищая категория IT.
..

Да, вы однозначно правы - вот только на Дельфи я курсовую писал лет так ..дцать назад, потом меня понесло в другой бизнес, и из темы я выпал и только общаясь с друзьями, немного вникаю. Старина Ставровский с тех пор состарился, но по прежнему доцент :))
Я о другом - штатные 1С-шники у нас, например, имеют меньше косаря, а они, между тем, самые востребованные "АйТишники". Так по сути вы мне ничего и не ответили - морозите чушь всякую. Впрочем, как всегда
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:43

  AlifeSoft написав:Украина сейчас - это качество близкое к европейскому, а цена на все эти ..

Особенно, медицина. Да и образование. Да и транспорт. Да и.....
"Сидят два помидора в холодильнике.
- Ну и холодно же здесь.
- А-А-А!!! Говорящий помидор, говорящий помидор."
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:52

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"В Африках нет(у) услуг"
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:30

Re: Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд.

джавы больше чем js и шарпа ))) паржал спасибо ... 1С програмеров больше всего - снова смешно...
делфи пообсуждать это ваще супер - палеантологи )

да уехали многие но ещё осталась орда которые никуда не планируют ... щас даже таксисты в возрасте пытаютса стать програмистами
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:54

  sequence написав: Я о другом - штатные 1С-шники у нас, например, имеют меньше косаря, а они, между тем, самые востребованные "АйТишники". Так по сути вы мне ничего и не ответили - морозите чушь всякую. Впрочем, как всегда


У вас картинка выше не прогрузилась? Там показано, что программисты 1С сейчас составляют 1% среди тех кого можно назвать IT-шниками.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 08:45

Re: Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд.

Omega написав:А протирали бы штаны и юбки в Украине - ничего бы "нэньке" не передали, истощая бюджет страны выпрашиванием помощи по безработице. Так что заробитчане - это огромный плюс для страны. Пусть не лукавят свиные рыльца у власти. Тут им ничего не могут предложить в плане такого же заработка. Так что главный инвестор для Украины - её же граждане. И никакие МВФ тут не помощники. Валюта идёт даром в страну.
Первых лет пять. Потом перетягивают туда родственников.

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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 08:51

  Omega написав:А протирали бы штаны и юбки в Украине - ничего бы "нэньке" не передали, истощая бюджет страны выпрашиванием помощи по безработице. Так что заробитчане - это огромный плюс для страны. Пусть не лукавят свиные рыльца у власти. Тут им ничего не могут предложить в плане такого же заработка. Так что главный инвестор для Украины - её же граждане. И никакие МВФ тут не помощники. Валюта идёт даром в страну.

П.здеть на форуме, не мешки ж ворочать, верно? Поедьте на заработки, попашите в адских условиях, помогите стране. Валюта идет в страну не даром, а путем физической изнашиваемости организмов заробитчан, путем того, что дети растут без отцов и матерей, пока те батрачат на благо родины, знаток хренов!
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  AlifeSoft написав:IT-шники (всего 150 тыс) завели 4.5 млрд$ в 2018-м. Так что валютный вал на IT-шника выше чем на заробитчанина. Кроме того, IT-шники все заработанные деньги(более 90%) тратят в Украине, поддерживая экономику.

Оооо, еще один кормилец! Куда без тебя, дорогой ты наш. Большое человеческое спасибо, если бы не ты, я б уже последний хрен без редьки доедала бы!
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