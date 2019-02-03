Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд...
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AlifeSoft написав:.. Программисты 1С и Delphi это особая и самая нищая категория IT. ..
Да, вы однозначно правы - вот только на Дельфи я курсовую писал лет так ..дцать назад, потом меня понесло в другой бизнес, и из темы я выпал и только общаясь с друзьями, немного вникаю. Старина Ставровский с тех пор состарился, но по прежнему доцент ) Я о другом - штатные 1С-шники у нас, например, имеют меньше косаря, а они, между тем, самые востребованные "АйТишники". Так по сути вы мне ничего и не ответили - морозите чушь всякую. Впрочем, как всегда
sequence написав: Я о другом - штатные 1С-шники у нас, например, имеют меньше косаря, а они, между тем, самые востребованные "АйТишники". Так по сути вы мне ничего и не ответили - морозите чушь всякую. Впрочем, как всегда
У вас картинка выше не прогрузилась? Там показано, что программисты 1С сейчас составляют 1% среди тех кого можно назвать IT-шниками.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Omega написав:А протирали бы штаны и юбки в Украине - ничего бы "нэньке" не передали, истощая бюджет страны выпрашиванием помощи по безработице. Так что заробитчане - это огромный плюс для страны. Пусть не лукавят свиные рыльца у власти. Тут им ничего не могут предложить в плане такого же заработка. Так что главный инвестор для Украины - её же граждане. И никакие МВФ тут не помощники. Валюта идёт даром в страну.
Первых лет пять. Потом перетягивают туда родственников.
Omega написав:А протирали бы штаны и юбки в Украине - ничего бы "нэньке" не передали, истощая бюджет страны выпрашиванием помощи по безработице. Так что заробитчане - это огромный плюс для страны. Пусть не лукавят свиные рыльца у власти. Тут им ничего не могут предложить в плане такого же заработка. Так что главный инвестор для Украины - её же граждане. И никакие МВФ тут не помощники. Валюта идёт даром в страну.
П.здеть на форуме, не мешки ж ворочать, верно? Поедьте на заработки, попашите в адских условиях, помогите стране. Валюта идет в страну не даром, а путем физической изнашиваемости организмов заробитчан, путем того, что дети растут без отцов и матерей, пока те батрачат на благо родины, знаток хренов!
AlifeSoft написав:IT-шники (всего 150 тыс) завели 4.5 млрд$ в 2018-м. Так что валютный вал на IT-шника выше чем на заробитчанина. Кроме того, IT-шники все заработанные деньги(более 90%) тратят в Украине, поддерживая экономику.
Оооо, еще один кормилец! Куда без тебя, дорогой ты наш. Большое человеческое спасибо, если бы не ты, я б уже последний хрен без редьки доедала бы!