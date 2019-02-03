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Минулого року заробітчани переказали в Україну $11 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 лют, 2019 09:01
vetka написав:
Поедьте на заработки, попашите в адских условиях, помогите стране. Валюта идет в страну не даром, а путем физической изнашиваемости организмов заробитчан, путем того, что дети растут без отцов и матерей, пока те батрачат на благо родины, знаток хренов!
Родич каже, що там легше (тут працював на 2 роботах), а заробляє в 4 рази більше, але за сім'єю сумує.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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