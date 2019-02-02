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В Україні хочуть запустити
пасажирські перевезення на...

В Україні хочуть запустити пасажирські перевезення на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:18

В Україні хочуть запустити пасажирські перевезення на...

Пропонуємо до обговорення:
В Одеській області планується реалізація інвестиційного проекту "Повітряний експрес", який передбачає налагодження пасажирських перевезень на гелікоптерах між деякими обласними центрами і курортами Затока, Буковель та Трускавець.

Дивися повний текст В Україні хочуть запустити пасажирські перевезення на гелікоптерах.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:18

Очередная сказка про гиперлупы, уже просчитывали, тяжелые вертолеты жрут огромное количество топлива вкупе с небольшой загрузкой салона получается огромная цена на каждого пассажира даже при условии полной загрузки.

Дело в том, что «Чинук» крайне прожорлив. За час полета он «съедает» 1353 литра керосина (358 галлонов). Нетрудно посчитать, что при рейсе из Киева в Затоку при полной загрузке (44 человека) пассажиры только за топливо и масло должны отстегнуть примерно по 3600 гривен. Работа пилотов, техников и радиотехническое сопровождение заставит раскошелиться каждого еще на полторы тысячи. Если организаторы полетов будут продавать билеты по 5000 гривен, они еле-еле выйдут в ноль, и то не факт. Для сравнения: перелет из Одессы в Киев обычным авиарейсом обойдется в 1000-2000 грн, а когда к нам придут лоукосты, цена снизится еще сильнее.

В общем, похоже, что в бетонной коробке на проспекте Шевченко вдохновились примером министра Омеляна и придумали свой гиперлуп. Или же в ОГА доверились очередному мошеннику. А надо сказать, ООО «Международная транспортная сервисная группа ТВС», которая создана всего несколько месяцев назад одним человеком без серьезной бизнес-истории, очень и очень напоминает мошенническую фирму-однодневку.

https://dumskaya.net/news/i-snova-giper ... po-095063/
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:28

  freeze написав:Очередная сказка про гиперлупы, уже просчитывали, тяжелые вертолеты жрут огромное количество топлива вкупе с небольшой загрузкой салона получается огромная цена на каждого пассажира даже при условии полной загрузки.

В общем, похоже, что в бетонной коробке на проспекте Шевченко вдохновились примером министра Омеляна и придумали свой гиперлуп. Или же в ОГА доверились очередному мошеннику. А надо сказать, ООО «Международная транспортная сервисная группа ТВС», которая создана всего несколько месяцев назад одним человеком без серьезной бизнес-истории, очень и очень напоминает мошенническую фирму-однодневку.

https://dumskaya.net/news/i-snova-giper ... po-095063/


Керманычи и полетают с ветерком (надоело наблюдать пейзажи из кортежей, да и страшно наверно), и деньжат распилят.
Всё как "в лучших домах Ландона и Порижа" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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