В Україні хочуть запустити пасажирські перевезення на...

Додано: Пон 04 лют, 2019 09:18

Очередная сказка про гиперлупы, уже просчитывали, тяжелые вертолеты жрут огромное количество топлива вкупе с небольшой загрузкой салона получается огромная цена на каждого пассажира даже при условии полной загрузки.Дело в том, что «Чинук» крайне прожорлив. За час полета он «съедает» 1353 литра керосина (358 галлонов). Нетрудно посчитать, что при рейсе из Киева в Затоку при полной загрузке (44 человека) пассажиры только за топливо и масло должны отстегнуть примерно по 3600 гривен. Работа пилотов, техников и радиотехническое сопровождение заставит раскошелиться каждого еще на полторы тысячи. Если организаторы полетов будут продавать билеты по 5000 гривен, они еле-еле выйдут в ноль, и то не факт. Для сравнения: перелет из Одессы в Киев обычным авиарейсом обойдется в 1000-2000 грн, а когда к нам придут лоукосты, цена снизится еще сильнее.В общем, похоже, что в бетонной коробке на проспекте Шевченко вдохновились примером министра Омеляна и придумали свой гиперлуп. Или же в ОГА доверились очередному мошеннику. А надо сказать, ООО «Международная транспортная сервисная группа ТВС», которая создана всего несколько месяцев назад одним человеком без серьезной бизнес-истории, очень и очень напоминает мошенническую фирму-однодневку.