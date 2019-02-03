В Україні хочуть запустити пасажирські перевезення на...

Додано: Пон 04 лют, 2019 10:47

1. Вы забыли упомянуть стоимость кредита на покупку вертолёта.

2. Стоимость его амортизации.

3. Размер оплаты обслуги. - налоговое бремя.

4. И Основное: а почему не был заказ на "вертолёт" отечественному производителю?

5. В теме остаётся именно производство ближнемагистральных АНов, для коротких и не оборудованных взлётных полос, для высокогорных не оборудованных взлётных полос, и т.д..

(для понимания далёких - между полётом в вертолёте и самолёте гражданскими огромная разница)

................................................................................

За чей счёт "банкет" и чей "гешефт"?

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.