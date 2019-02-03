В Україні хочуть запустити пасажирські перевезення на...
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В Одеській області планується реалізація інвестиційного проекту "Повітряний експрес", який передбачає налагодження пасажирських перевезень на гелікоптерах між деякими обласними центрами і курортами Затока, Буковель та Трускавець.
Очередная сказка про гиперлупы, уже просчитывали, тяжелые вертолеты жрут огромное количество топлива вкупе с небольшой загрузкой салона получается огромная цена на каждого пассажира даже при условии полной загрузки.
Дело в том, что «Чинук» крайне прожорлив. За час полета он «съедает» 1353 литра керосина (358 галлонов). Нетрудно посчитать, что при рейсе из Киева в Затоку при полной загрузке (44 человека) пассажиры только за топливо и масло должны отстегнуть примерно по 3600 гривен. Работа пилотов, техников и радиотехническое сопровождение заставит раскошелиться каждого еще на полторы тысячи. Если организаторы полетов будут продавать билеты по 5000 гривен, они еле-еле выйдут в ноль, и то не факт. Для сравнения: перелет из Одессы в Киев обычным авиарейсом обойдется в 1000-2000 грн, а когда к нам придут лоукосты, цена снизится еще сильнее.
В общем, похоже, что в бетонной коробке на проспекте Шевченко вдохновились примером министра Омеляна и придумали свой гиперлуп. Или же в ОГА доверились очередному мошеннику. А надо сказать, ООО «Международная транспортная сервисная группа ТВС», которая создана всего несколько месяцев назад одним человеком без серьезной бизнес-истории, очень и очень напоминает мошенническую фирму-однодневку.
freeze написав:Очередная сказка про гиперлупы, уже просчитывали, тяжелые вертолеты жрут огромное количество топлива вкупе с небольшой загрузкой салона получается огромная цена на каждого пассажира даже при условии полной загрузки.
В общем, похоже, что в бетонной коробке на проспекте Шевченко вдохновились примером министра Омеляна и придумали свой гиперлуп. Или же в ОГА доверились очередному мошеннику. А надо сказать, ООО «Международная транспортная сервисная группа ТВС», которая создана всего несколько месяцев назад одним человеком без серьезной бизнес-истории, очень и очень напоминает мошенническую фирму-однодневку.
1. Вы забыли упомянуть стоимость кредита на покупку вертолёта. 2. Стоимость его амортизации. 3. Размер оплаты обслуги. - налоговое бремя. 4. И Основное: а почему не был заказ на "вертолёт" отечественному производителю? 5. В теме остаётся именно производство ближнемагистральных АНов, для коротких и не оборудованных взлётных полос, для высокогорных не оборудованных взлётных полос, и т.д.. (для понимания далёких - между полётом в вертолёте и самолёте гражданскими огромная разница) ................................................................................ За чей счёт "банкет" и чей "гешефт"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
freeze написав:Очередная сказка про гиперлупы, уже просчитывали, тяжелые вертолеты жрут огромное количество топлива вкупе с небольшой загрузкой салона получается огромная цена на каждого пассажира даже при условии полной загрузки.
Дело в том, что «Чинук» крайне прожорлив. За час полета он «съедает» 1353 литра керосина (358 галлонов). Нетрудно посчитать, что при рейсе из Киева в Затоку при полной загрузке (44 человека) пассажиры только за топливо и масло должны отстегнуть примерно по 3600 гривен. Работа пилотов, техников и радиотехническое сопровождение заставит раскошелиться каждого еще на полторы тысячи. Если организаторы полетов будут продавать билеты по 5000 гривен, они еле-еле выйдут в ноль, и то не факт. Для сравнения: перелет из Одессы в Киев обычным авиарейсом обойдется в 1000-2000 грн, а когда к нам придут лоукосты, цена снизится еще сильнее.
В общем, похоже, что в бетонной коробке на проспекте Шевченко вдохновились примером министра Омеляна и придумали свой гиперлуп. Или же в ОГА доверились очередному мошеннику. А надо сказать, ООО «Международная транспортная сервисная группа ТВС», которая создана всего несколько месяцев назад одним человеком без серьезной бизнес-истории, очень и очень напоминает мошенническую фирму-однодневку.
В данном случае это круче крутого кидалова на "вертомахи" А по факту это ни что иное, как речь о восстановление малых авиамаршрутов существовавших до 70х. С успешным использованием отечественных АН 2.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Вот такую хрень нам рассказывают 5 лет из-за всяких лапаев, которые готовы распахнуть задницу любому пройдохе, если он вигукуе слава украине. Совсем уже за стадо держат, из-за некоторого процента упоротых