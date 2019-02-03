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В Україні хочуть запустити
пасажирські перевезення на...

В Україні хочуть запустити пасажирські перевезення на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:47

  Дваждыдвашник написав:Вот такую хрень нам рассказывают 5 лет из-за всяких лапаев, которые готовы распахнуть задницу любому пройдохе, если он вигукуе слава украине.
Совсем уже за стадо держат, из-за некоторого процента упоротых

Прикол совершенно в другом!
ТО, что "этих лапаев" и нанимают кидалы, что под вой кликуш, за тем выводят средства.
А "кроликам" рассказывают о "пакращании".
Смысл в том, что главное "не сделать", а получить на это средства, и вовремя обналичить и вывести.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:42

  Дваждыдвашник написав:Вот такую хрень нам рассказывают 5 лет из-за всяких лапаев, которые готовы распахнуть задницу любому пройдохе


Если пишут вам про жoпы, про х-и, г-вно и рот, я скажу вам, без сомненья, пишет русский патриот.(c)
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:47

  Kudrjavuy написав:и чей "гешефт"?

Спонсор - автодор. Все делают, чтобы дороги не ремонтировать.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:23

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
В Одеській області планується реалізація інвестиційного проекту "Повітряний експрес", який передбачає налагодження пасажирських перевезень на гелікоптерах між деякими обласними центрами і курортами Затока, Буковель та Трускавець.

Дивися повний текст В Україні хочуть запустити пасажирські перевезення на гелікоптерах.


Они путают экстрим-туризм с перевозками. Чтоб вертолет на перевозки запустить его вначале здесь как тип сертифицировать нужно https://avia.gov.ua/npdrd/slug-3/
Бред короче. Но волну в прессе разогнали здорово.
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