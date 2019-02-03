В Україні хочуть запустити пасажирські перевезення на...
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Дваждыдвашник написав:Вот такую хрень нам рассказывают 5 лет из-за всяких лапаев, которые готовы распахнуть задницу любому пройдохе, если он вигукуе слава украине. Совсем уже за стадо держат, из-за некоторого процента упоротых
Прикол совершенно в другом! ТО, что "этих лапаев" и нанимают кидалы, что под вой кликуш, за тем выводят средства. А "кроликам" рассказывают о "пакращании". Смысл в том, что главное "не сделать", а получить на это средства, и вовремя обналичить и вывести.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
В Одеській області планується реалізація інвестиційного проекту "Повітряний експрес", який передбачає налагодження пасажирських перевезень на гелікоптерах між деякими обласними центрами і курортами Затока, Буковель та Трускавець.
Они путают экстрим-туризм с перевозками. Чтоб вертолет на перевозки запустить его вначале здесь как тип сертифицировать нужно https://avia.gov.ua/npdrd/slug-3/ Бред короче. Но волну в прессе разогнали здорово.