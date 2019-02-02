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7 років "Спайдермену":
у Києві засудили грабіжника в...

7 років "Спайдермену": у Києві засудили грабіжника в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:32

7 років "Спайдермену": у Києві засудили грабіжника в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Дивися повний текст 7 років \"Спайдермену\": у Києві засудили грабіжника в масці, який грабував пункти видачі швидких кредитів.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 09:32

80 тис.грн. - 7 років + конфіскація.
(приблизно) 800000 тис. грн. - 13 років Януковичу. (Наш суд самый гуманный суд в мире)
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