Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.
Дивися повний текст 7 років \"Спайдермену\": у Києві засудили грабіжника в масці, який грабував пункти видачі швидких кредитів.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 09:32
7 років "Спайдермену": у Києві засудили грабіжника в...
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Дивися повний текст 7 років \"Спайдермену\": у Києві засудили грабіжника в масці, який грабував пункти видачі швидких кредитів.
Додано: Пон 04 лют, 2019 09:32
80 тис.грн. - 7 років + конфіскація.
(приблизно) 800000 тис. грн. - 13 років Януковичу. (Наш суд самый гуманный суд в мире)
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