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Польща скоротить закупки
російської нафти на 30%

Польща скоротить закупки російської нафти на 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:40

Польща скоротить закупки російської нафти на 30%

Пропонуємо до обговорення:
Польський нафтовий концерн Orlen зменшить обсяги постачання нафти від російської компанії "Роснєфть" приблизно на 30%.

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