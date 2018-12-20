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Польща скоротить закупки російської нафти на 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лют, 2019 10:40
Пропонуємо до обговорення:
Польський нафтовий концерн Orlen зменшить обсяги постачання нафти від російської компанії "Роснєфть" приблизно на 30%.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:41
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