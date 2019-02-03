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Як змінилися зарплати в
Україні за останні 4 роки...

Як змінилися зарплати в Україні за останні 4 роки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:45

Як змінилися зарплати в Україні за останні 4 роки...

Пропонуємо до обговорення:
З 2014 року зарплати підвищилися у понад 2 рази.

Дивися повний текст Як змінилися зарплати в Україні за останні 4 роки (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:45

Нельзя приводить такие граффики в гривне, так как гривна лишь валюта обмена. Ту же самую статистку в долларе было бы интерестно посмотреть, тем более если бы взять с 2013 года.
antonsoroka
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