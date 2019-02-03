З 2014 року зарплати підвищилися у понад 2 рази.
Дивися повний текст Як змінилися зарплати в Україні за останні 4 роки (інфографіка).
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Додано: Пон 04 лют, 2019 10:45
Як змінилися зарплати в Україні за останні 4 роки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як змінилися зарплати в Україні за останні 4 роки (інфографіка).
Додано: Пон 04 лют, 2019 10:45
Нельзя приводить такие граффики в гривне, так как гривна лишь валюта обмена. Ту же самую статистку в долларе было бы интерестно посмотреть, тем более если бы взять с 2013 года.
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