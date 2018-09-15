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Ринок смартфонів:
що змінив 2018 рік

Ринок смартфонів: що змінив 2018 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:32

Ринок смартфонів: що змінив 2018 рік

Пропонуємо до обговорення:
П'ятірка лідерів мобільного ринку.

Дивися повний текст Ринок смартфонів: що змінив 2018 рік.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 11:32

Если єпл не перейдёт на андроид то умрёт как нокия
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:58

  Оранжевый-хит сезона написав:Если єпл не перейдёт на андроид то умрёт как нокия

Та хотя бы давали выбор.
p_a_l
 
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