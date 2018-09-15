|
|
Ринок смартфонів: що змінив 2018 рік
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:32
Пропонуємо до обговорення:
П'ятірка лідерів мобільного ринку.
Дивися повний текст Ринок смартфонів: що змінив 2018 рік
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87071
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 122 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 04 лют, 2019 11:32
Если єпл не перейдёт на андроид то умрёт как нокия
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19605
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:58
Оранжевый-хит сезона написав:
Если єпл не перейдёт на андроид то умрёт как нокия
Та хотя бы давали выбор.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1760
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 288 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|114
|
|
|4
|858
|
Нед 03 лют, 2019 14:36
lukor
|
|1
|62
|
Нед 03 лют, 2019 13:51
Radon