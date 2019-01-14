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Падіння біткойна встановило
історичний рекорд

Падіння біткойна встановило історичний рекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:45

Падіння біткойна встановило історичний рекорд

Пропонуємо до обговорення:
Криптовалюта Bitcoin офіційно встановила історичний рекорд по найдовшому періоду зниження ціни.

Дивися повний текст Падіння біткойна встановило історичний рекорд.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:45

Ну таке. Він з того часу 100500 разів піднімався в ціні та опускався. Які критерії для закінчення обвалу? Перевищення ціни в 19000?
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