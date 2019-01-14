Криптовалюта Bitcoin офіційно встановила історичний рекорд по найдовшому періоду зниження ціни.
Дивися повний текст Падіння біткойна встановило історичний рекорд.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:45
Падіння біткойна встановило історичний рекорд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Падіння біткойна встановило історичний рекорд.
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:45
Ну таке. Він з того часу 100500 разів піднімався в ціні та опускався. Які критерії для закінчення обвалу? Перевищення ціни в 19000?
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