Криптовалюта Bitcoin офіційно встановила історичний рекорд по найдовшому періоду зниження ціни.
Дивися повний текст Падіння біткойна встановило історичний рекорд.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 12:45
Падіння біткойна встановило історичний рекорд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Падіння біткойна встановило історичний рекорд.
Додано: Пон 04 лют, 2019 12:45
Ну таке. Він з того часу 100500 разів піднімався в ціні та опускався. Які критерії для закінчення обвалу? Перевищення ціни в 19000?
Додано: Пон 04 лют, 2019 13:45
Я бы сравнил графики рисков международных расчётов(прежде всего по свифт).
Графики торговых рисков в международных расчётах.
Графики "торговых войн", "холодных войн" и горячих.
А так же, на фоне чего его востребованность.(курсовые колебания)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 04 лют, 2019 14:32
Да, сравните эти графики и держите нас в курсе полученных результатов.
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