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Порошенко: Україна відмовиться
від імпортного газу

Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:35

  alex58chorniy написав:Просверлить пять км земли вниз до газоносного слоя- дёшево не получится


Да-да-да...

У Газпрома в Заполярье со всеми сопутствующими расходами (тысячекилометровыми трубопроводами и железкой, средними зарплатами персонала $3к/мес, инфраструктурой для жизни людей в вечной мерзлоте и налогами) получается 20-30 долларов за 1000 кубов.

https://www.vedomosti.ru/business/artic ... imost-gaza

У американцев, использующих современные технологии гидравлического разрыва пласта, платящих средние зарплаты $5к/мес и финансирующих многомиллиардные экологические программы, получается 60-90 долларов за 1000 кубов.

https://aftershock.news/?q=node/422819&full

А в Украине, добывающей газ традиционным методом в средних климатических условиях с самыми низкими средними зарплатами в Европе, получается 250 долларов.

Знаете что - рассказывайте свои сказки там, где в них скорее поверят (Цензор, или Корреспондент), но не там, где у среднего читателя и кругозор пошире, и с математикой неплохо.
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 04 лют, 2019 13:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:36

  alex58chorniy написав:А где можно получить эти тридцать сребреников?


Обратитесь в ближайший офис этой структуры

https://24tv.ua/ru/skolko_platjat_za_ag ... y_n1105291
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:44

Украины достигнет дна и сможет полностью отказаться от импорта природного газа.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:46

Re: Порошенко: Україна відмовиться від імпортного газу

  zРадио написав:Знаете что - рассказывайте свои сказки там, где в них скорее поверят (Цензор, или Корреспондент), но не там, где у среднего читателя и кругозор пошире, и с математикой неплохо.

Класно виходить - де не почни сверлити, собівартість $20-60 за тисячу кубів, а продають на хабах по $300. Шоколадні захопили світ. :)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:46

  alex58chorniy написав:А где можно получить эти тридцать сребреников? А обслуживающим популистов,рвущихся к власти сребреники в кредит выдают?

Точно, из этих, из сладких или липких.
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Сейчас у кого то пуканы порвет.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:15

  lapay написав:
  zРадио написав:Знаете что - рассказывайте свои сказки там, где в них скорее поверят (Цензор, или Корреспондент), но не там, где у среднего читателя и кругозор пошире, и с математикой неплохо.

Класно виходить - де не почни сверлити, собівартість $20-60 за тисячу кубів, а продають на хабах по $300. Шоколадні захопили світ. :)


И снова в лужу :mrgreen: На Henry Hub средняя спотовая стоимость mmBTU за последние 5 лет составила 3 доллара.
https://www.eia.gov/dnav/ng/hist/rngwhhdm.htm

Открываем таблицу теплотворности - в 1 м3 природного газа 33,5 МДж.
https://a-invest.com.ua/aktualno/tablit ... nosti.html

Открываем конвертер единиц измерения - в 1 mmBTU 1055 Мдж.
https://www.convert-me.com/ru/convert/e ... ymmbtu&v=1

Путем нехитрых вычислений получаем 1055 / 33,5 = 31,5 м3 стоит на хабе 3 доллара, или 3 / 31,5 * 1000 = 95 долларов за 1000 м3!

Но кому оно надо - заморачиваться, проверять, считать - да? Лучше повторять месседжи официальной пропаганды! Чем больше раз повторишь - тем больше людей поверит! Так мифы о создаются...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:26

zрадио В данной Вами ссылке на росведомости ими озвучена себестоимость добычи российского газа в 85 долларов и в 140 долларов с экспортной пошлиной, А если вы уверены,что в Украине можно добывать газ на новых месторождениях меньше,чем по сто долларов- покажите пример,купив лицензию и вышки, Нажимаете немерено денег
alex58chorniy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:28

Наживете
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:33

Для прокачки газпромовского газа через ГТС Украины используется ведь нафтогазовский газ? Газпром ведь только деньги платит, лишнего же газа для турбин на территории Украины контрактом не предусмотрено, верно? Сократится транзит, сократится расход газа. Это раз. Субсидии населению будут если и давать, то деньгами. А при таких ценах население скорее самогоном будет греться, чем газом. Это два. А в школе у нас как и на улице +10. Это так, между прочим. Так что мы верим Пете и х... дрочим.
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